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Светлая одежда, шляпа и вода: Как пережить аномальную московскую жару

11:51
  • пятница
  • 07 июня 2019

В столице тропическая жара

Рекордный зной пришёл в центральную Россию. Столбики термометров поднимаются до 35 градусов. Медики призывают быть внимательнее, по возможности не выходить на солнце. Погодные аномалии сейчас и в других регионах. Грозы, шквалистый ветер и град на Дальнем Востоке. 

Приамурье в зоне атмосферных фронтов. Грозовые тучи, сильный ветер, дожди и град. Дороги - белого цвета.  Крупные горошины повредили припаркованные автомобили, передает "ТВ Центр".

Алтайский край окутал густой туман. Жители охотно делятся в соцсетях видео, на котором видно, что совсем ничего не видно. Соседние дома превратились в размытые пятна. И даже солнце едва проглядывает сквозь пелену. Аэропорт Барнаула не принимал самолеты. Лайнеры отправляли на запасной аэродром в Новосибирск. 

А на севере Красноярского края есть возможность увидеть другую впечатляющую картину. Огромные торосы проплывают по Енисею в сторону Арктики и даже выходят на берег. Люди занимают места поближе, чтобы полюбоваться этим природным спектаклем. Лето близко, радуются жители Дудинки.

На юге и в центральной части России, тем временем, лето уже в полном разгаре. В Брянской области температура превышает климатическую норму в среднем на 10 градусов. Тропическая жара, которая, уверяют синоптики, бывает лишь один раз в четверть века, установилась и в столичном регионе. Причиной тому антициклон.

В Москве дороги сегодня поливают чаще обычного, раз в два часа. Кроме того, поливочные машины делают аэрацию воздуха, направляя струи воды вверх. Жителям в такую погоду традиционно советуют не находиться долго под палящим солнцем, носить одежду светлых тонов, надевать головной убор и пить как можно больше воды. 

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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