"Счастье возможно в любом возрасте!": звезда "Битвы экстрасенсов" похвасталась мужем

"Ведьма" надела свадебное платье

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Елена Голунова, которую называют "сибирской ведьмой" за умение общаться с мертвыми, обрела простое женское счастье.

6 июня Елена Голунова опубликовала в своем Instagram снимки со свадьбы, ради которой она променяла свою черную косуху на кружевное белое платье без рукавов. Голунова и ее избранник расписались в Вернадском отделе ЗАГС. После этого они уехали на лимузине в ресторан, где отметили бракосочетание в кругу близких людей.

"Счастье возможно в любом возрасте! Главное, никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет. Будьте все счастливы, находите свои половинки и радуйтесь жизни!" - написала 51-летняя невеста. Ее праздничные посты собрали десятки тысяч отметок "Нравится".

Отметим, что Елена Голунова не скрывала, что у нее есть любимый мужчина. Она довольно часто выкладывала их совместные фото, в том числе во время заграничных поездок. Судя по футболкам с черепами, которые предпочитает муж "сибирской ведьмы", ее избраннику тоже не чужд мистицизм.

Напомним, что у Голуновой есть трое сыновей, один из них - 32-летний участник шоу "Дом-2", экстрасенс Влад Кадони.