Шейк избавилась от кольца Купера

Символ любви и верности исчез

Папарацци обратили внимание на исчезновение помолвочного кольца с пальца российской супермодели Ирины Шейк, которая, по слухам, выехала из особняка актера Брэдли Купера после четырех лет совместной жизни. Звездная пара официально рассталась.

На днях Ирину Шейк заметили на улице Лос-Анджелеса, когда она направлялась вместе с двухлетней дочкой на занятия "Мамочка и я" в местном парке. 33-летняя модель надела водолазку с высоким воротом, темно-синие джинсы и тренировочные кроссовки. Несмотря на облачную погоду, она нацепила на нос черные солнцезащитные очки. Судя по опубликованным фото, русская красавица оставила дома помолвочное кольцо или вовсе от него избавилась.

На следующий день Шейк увидели в маникюрном салоне. Она смеялась, разговаривая по телефону. Как пишет The Sun, в этот раз она снова вышла в свет без кольца.

Ранее стало известно, что Ирина Шейк съехала из особняка, в котором она жила вместе с 44-летнем актером Брэдли Купером. Покидая роскошные хоромы за 3,6 миллиона долларов, девушка взяла с собой двухлетнюю дочку Лею. Как рассказал осведомленный источник, модель решила, что ей лучше переехать в ее собственный дом.

Напомним, слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Артистка опровергла информацию об их романе, а Купер и Шейк отказываются говорить с журналистами о своей личной жизни.

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга