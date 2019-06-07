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Крейсер США подрезал российский эсминец в Восточно-Китайском море

11:16
  • пятница
  • 07 июня 2019

Кораблю "Адмирал Виноградов" пришлось экстренно маневрировать

Ракетный крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море.

Инцидент произошел утром 7 июня. Российскому кораблю пришлось экстренно маневрировать, находясь в 5- метров от американского крейсера, пишет "Газета.Ru".

В связи с произошедшем Россия заявила решительный протест США и указала на недопустимость подобных маневров. Ответа от американской стороны пока не поступило.

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