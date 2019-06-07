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Шейк и Купер официально расстались

11:15
  • пятница
  • 07 июня 2019

Бывшие возлюбленные решают судьбу дочери

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер официально расстались после четырех лет совместной жизни. 

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Звездная пара решила окончательно разойтись и мирно урегулировать вопрос о том, с кем останется их двухлетняя дочь Лея. Издание PEOPLE пишет, что это сообщение основывается не на слухах, а носит официальный характер. Вместе с тем представители Шейк и Купера пока отказались от комментариев. 

Ранее стало известно, что Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера вместе с дочерью. Незадолго до этого она проконсультировалась со своим адвокатом относительно судьбы маленькой Леи. По слухам, модель планировала оформить единоличную опеку над дочерью. 

Напомним, слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Артистка опровергла информацию об их романе, а Купер и Шейк отказываются говорить с журналистами о своей личной жизни.    

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