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Назван регион России с самым грязным воздухом

11:58
  • пятница
  • 07 июня 2019

Угольное отопление наносит ущерб экологии и здоровью

Самый грязный воздух в России оказался в Чукотском автономном округе. На втором месте расположилась Иркутская область, замыкает тройку республика Бурятия.

Сильную загрязненность на Чукотке эксперты объясняют тем, что все населенные пункы находятся в низинах, а дома отапливаются углем, и при определенных погодных условиях выхлопы не рассеиваются в атмосфере. На территории Иркутской области находятся предприятия всех отраслей промышленности, а воздух Бурятии загрязняют тепловые угольные электростанции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В Москве и Санкт-Петербурге воздух оказался в разы чище, они заняли 47-е и 51-е места соответственно, пишет газета "Известия". Среди загрязняющих веществ наиболее часто встречались бензапирен, фтор и его соединения, хлористый водород, хлор и его соединения.

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