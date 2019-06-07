Назван регион России с самым грязным воздухом

Угольное отопление наносит ущерб экологии и здоровью

Самый грязный воздух в России оказался в Чукотском автономном округе. На втором месте расположилась Иркутская область, замыкает тройку республика Бурятия.

Сильную загрязненность на Чукотке эксперты объясняют тем, что все населенные пункы находятся в низинах, а дома отапливаются углем, и при определенных погодных условиях выхлопы не рассеиваются в атмосфере. На территории Иркутской области находятся предприятия всех отраслей промышленности, а воздух Бурятии загрязняют тепловые угольные электростанции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В Москве и Санкт-Петербурге воздух оказался в разы чище, они заняли 47-е и 51-е места соответственно, пишет газета "Известия". Среди загрязняющих веществ наиболее часто встречались бензапирен, фтор и его соединения, хлористый водород, хлор и его соединения.