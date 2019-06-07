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Дай краба! Эксперты разочаровались в крабовом мясе на российском рынке

11:49
  • пятница
  • 07 июня 2019

Только один бренд из пяти прошел проверку

Специалисты "Росконтроля" проверили пять брендов крабового мяса по 100 параметрам и пришли к неутешительным выводам.  

Эксперты закупили крабовое мясо брендов Vici, "Меридиан", "Русское море", "Санта Бремор" и "А`Море". Содержание белка во всех образцах оказалось существенно ниже рекомендуемого стандартом. Больше всего белка нашли в крабовых палочках "А`Море" - почти 9%. 

При этом в большинстве продуктов оказалось предостаточно углеводов, фосфора и глутаминовой кислоты. Нормальным количеством пищевой добавки смогла похвастаться только марка "Меридиан". 

"Согласно требованиям технического регламента для пищевых продуктов максимально допустимый уровень глутаминовой кислоты не должен превышать 10 г/кг. Но, учитывая высокий уровень естественного содержания глутаминовой кислоты в самом рыбном фарше, можно сказать, что содержание добавленной глутаминовой кислоты несущественно, по сравнению с его естественным содержанием в белке рыбного фарша, и не несет угрозы для здоровья потребителя", - рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль Ирина Аркатова.

В итоге специалисты внесли в "черный список" бренды "Санта Бремор" и Vici, а продукты "Русское море" и "А`Море" попали в перечень товаров с замечаниями. 

Потребителям рекомендовали покупать только бренд "Меридиан". "Он безопасный, вкусный, фактов недостоверной маркировки не выявлено и даже аминокислотный скор у него выше, чем у остальных товаров, проходивших тестирование", - говорится на сайте "Росконтроля". 

В организации отметили, что крабовое мясо не имеет никакого отношения к настоящим крабам и даже к белковым продуктам. 

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