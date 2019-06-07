"Хамки необразованные и истерички": Кеосаян взбешен нападением на Симоньян

К скандалу подключились юристы

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Общественная активистка Любовь Соболь, которая была гостем другой передачи, настойчиво пыталась задать Симоньян вопросы, несмотря на многочисленные отказы.

Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян после встречи с юристом так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь госпитализировали как минимум на сутки из-за угрозы прерывания беременности. Сейчас врачи оценивают ее состояние как нормальное. Журналистка находится на 18-й неделе беременности, и атаковавшая ее сторонница скандального блогера-оппозиционера не могла этого не заметить. Маргарита выходит на связь в соцсетях, хотя и признается, что телефон берет в руки с опаской - из-за лавины негативных комментариев со стороны набежавших защитников подкараулившей ее девушки.

"Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", - написала Симоньян в Twitter.

Маргариту Симоньян пригласили гостем в студию на одну из передач считающегося оппозиционным "Эха Москвы". В коридоре ее подкараулила Любовь Соболь, которая пыталась записать видеокомментарий о недвижимости в Москве. Ответ о том, что все общение с прессой заранее согласовывается с пресс-службой телеканала RT, ее не удовлетворил. От чрезмерного внимания Симоньян смогла укрыться только в кабинете руководителя "Эха".

Позже сотрудники радиостанции расскажут, что девушка поджидала журналистку около получаса. Возникает большой вопрос: почему никто этому не препятствовал и почему никто не обеспечил безопасный проход не просто гостя эфира, а беременной женщины?! Главред СМИ Алексей Венедиктов принес свои извинения. Правда, не столько Маргарите Симоньян, сколько своей аудитории за сорванный эфир.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу "Всё сложно" и ожидания которых были обмануты. Я сожалею", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Коллеги Маргариты Симоньян считают, что вина за произошедшее лежит и на сотрудниках "Эха Москвы". Они, возможно, напрямую и не способствовали провокации, но и не препятствовали ей. Ситуацию весьма эмоционально прокомментировали даже в российском МИДе, обыграв фамилию нападавшей. "Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить", - написала в Facebook официальный представитель министерства Мария Захарова.

Супруг Симоньян режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить этот инцидент с юристами. Произошедшее на "Эхе Москвы" он назвал цирком. "Хамки необразованные и истерички", - так Кеосаян охарактеризовал обидчицу своей жены.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"