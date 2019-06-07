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В Сирии правительственные войска сбили беспилотник боевиков

12:42
  • пятница
  • 07 июня 2019

Атака произошла в провинции Хама

В Сирии правительственные войска успешно отразили атаку боевиков в провинции Хама. Как сообщили местные СМИ, террористы открыли миномётный огонь по нескольким посёлкам, а также пытались обстрелять вертолётную базу при помощи беспилотника. Военные сбили дрон, после чего нанесли ответные удары по позициям боевиков, передает "ТВ Центр".

В освобождённые от радикалов районы активно возвращаются беженцы. Для них власти создают новые рабочие места. В Алеппо и Дамаске восстановили заводы по производству клея и краски. Предприятия оснастили современным оборудованием. Ежедневно они производят более трёх тонн материалов.

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