В Москве с пакетом наркотиков задержали корреспондента "Медузы"

Журналист считает произошедшее провокацией

В Москве задержали корреспондента отдела расследований интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Его подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.

Инцидент произошел возле станции метро "Цветной бульвар". В рюкзаке Голунова полицейские обнаружили четыре грамма метилэфедрона. Позже были проведены обыски у него дома, где нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, сообщили в полиции.

В свою очередь адвокат Голунова утверждает, что произошедшее – провокация. Спецкору специально подкинули запрещенные вещества, а после избили, пишет интернет-портал "Дни.ру". В полиции эти факты опровергают. Возбуждено уголовное ело. В ближайшее время Голунову изберут меру пресечения.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом.