ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко похвалил Зеленского за скандальную речь в Брюсселе

12:58
  • пятница
  • 07 июня 2019

Президент дословно повторил целый абзац из выступления своего предшественника

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал речь Владимира Зеленского в Брюсселе, которая наделала много шума.

"Теплый дядька": Зеленский оценил встречу с Юнкером
Зеленский: "Слава богу, меня лечит не Супрун"
Зеленскому в Европе уделили всего полчаса

Ранее новый президент Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "вступление Украины в Евросоюз – это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в том, что он дословно повторил целый абзац из выступления бывшего президента на съезде партии "Европейская солидарность".

Порошенко поспешил оправдать своего преемника и заявил, что речь Зеленского "готовилась в его кабинете". Он похвалил его за приверженность НАТО и отметил, что похожая речь указывает на то, что Украина "говорит на одном языке", пишет РИА Новости.

"И это абсолютно серьезно, это не троллинг", - сказал Порошенко, добавив, что разделяет позицию Зеленского по очень многим вопросам.

Видео: роскошный особняк Порошенко закидали файерами

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.