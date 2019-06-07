Порошенко похвалил Зеленского за скандальную речь в Брюсселе

Президент дословно повторил целый абзац из выступления своего предшественника

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал речь Владимира Зеленского в Брюсселе, которая наделала много шума.

Ранее новый президент Зеленский во время совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "вступление Украины в Евросоюз – это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в том, что он дословно повторил целый абзац из выступления бывшего президента на съезде партии "Европейская солидарность".

Порошенко поспешил оправдать своего преемника и заявил, что речь Зеленского "готовилась в его кабинете". Он похвалил его за приверженность НАТО и отметил, что похожая речь указывает на то, что Украина "говорит на одном языке", пишет РИА Новости.

"И это абсолютно серьезно, это не троллинг", - сказал Порошенко, добавив, что разделяет позицию Зеленского по очень многим вопросам.

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