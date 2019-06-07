Россия готова продавать Украине газ со скидкой

Размер скидки составит 25%

"Газпром" готов начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене. Размер скидки составит 20%, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече c лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

По словам Миллера, заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее соглашения о транзите. Об этом сообщает "Интерфакс". Глава "Газпрома" отметил, что предложенная цена ниже, чем стоимость газа, который Киев закупает по реверсу.

В свою очередь, Юрий Бойко отметил, что Киев должен как можно скорее договориться с Москвой о транзите голубого топлива через территорию Украины.

"У нас критически мало времени осталось, чтобы решить, без преувеличения, судьбоносные вопросы для нашей экономики, которые связаны с транзитом газа и получением его по конкурентоспособным ценам. Потому что мы прекрасно понимаем, что полгода - это очень мало", - приводит его слова агентство ТАСС.

Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит через ее территорию истекает в конце года. Киев опасается, что строительство "Северного потока - 2" лишит ее прибыли от перекачки российского газа в Европу. Ранее Владимир Зеленский просил Запад усилить давление на Москву, чтобы остановить реализацию проекта. При этом Украина прекратила покупать газ у России еще в конце 2015 года.