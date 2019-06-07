Алибасова прооперируют после стабилизации состояния

Продюсеру придется до конца жизни сидеть на строгой диете

Музыкальному продюсеру Бари Алибасову, которого ввели в медикаментозный сон как минимум на сутки, предстоит пройти через операцию - трахеостомию.

Во время этой операции Алибасову введут в трахею специальную трубку, которая обеспечит поступление воздуха в дыхательные пути. Как пишет Telegram-канал Mash, такое решение врачи приняли после консилиума: "Единственное условие – стабилизация состояния Бари Алибасова. Сейчас доктора ждут именно этого".

Между тем представитель 72-летнего продюсера Вадим Горжанкин не смог подтвердить новость об операции. "Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения", - цитирует его РИА Новости.

Диетолог Марият Мухина, которая пообщалась с лечащим врачом Алибасова, сказала телеканалу "360", что продюсера выпишут не раньше, чем через месяц. При благополучном исходе он сможет самостоятельно питаться через 21 день, когда заживут раны в желудке. Продюсеру придется до конца своих дней соблюдать строгую диету, отказывая себе в мучном, остром и жареном.

По словам Мухиной, родным разрешили посетить Алибасова, рядом с ним почти все время находится его сын.

Ранее стало известно, что актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась помощь медиков. "Она буквально слегла, так переживает за мужа", - сообщила Марият Мухина.

Напомним, основатель группы "На-На" попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов