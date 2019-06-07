Лукашенко запретил белорусам ползать на коленях перед Россией

Минску не понравилась сумма компенсаций за грязную нефть

Белоруссия больше всех пострадала из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и сумма компенсаций в 20 миллионов долларов ее не устраивает.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, несколько международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 миллионов долларов. Однако этот вопрос нужно решать в деловом ключе, без ора и шума, считает белорусский лидер.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - передает его слова агентство БелТА.

24 апреля Минск сообщил о поставках некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" из России Из-за угрозы повреждения два белорусских НПЗ вдвое снизили загрузки своих мощностей, а также остановили экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу.

Как оказалось, закачкой в трубопровод некондиционной нефти вместе с химикатами занималась компания в Самарской области для того, чтобы скрыть хищения. Они задержаны. Оперативно решать проблему с загрязненной нефтью пришлось на уровне правительства России.

Видео: зачем "грязную" нефть загрузили в трубопровод "Дружба"