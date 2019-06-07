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Певцов: Меня похоронят за счёт театра. У меня будет хороший гроб

13:35
  • пятница
  • 07 июня 2019

Актеру больше ​нет нужды завоевывать зрителя

Народный артист России, актёр театра и кино, певец, музыкант Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью Кире Прошутинской он рассказал об издержках актёрской профессии и описал свои похороны. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10. 

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По мнению Дмитрия Певцова, актер перестает быть публичной фигурой после того, как он сходит со сцены. В свободное от работы время он имеет право жить обычной жизнью, закрытой от посторонних глаз. 

"А где он живёт, с кем он живёт, в какой магазин он ходит - это, извините, не собачье дело зрителя. Простите, мои дорогие зрители. Но я глубоко убеждён, что это так. А то, что мы вынуждены ходить в те же магазины... Я езжу в метро, допустим. Ничего страшного. Мы встречаемся с людьми, нас узнают. Это такие издержки профессии", - заявил Певцов. 

Артист не обязан улыбаться прохожим на улице и фотографироваться с ними, если у него нет времени или желания. В идеале артист и зритель должны встречаться только в театре, считает Дмитрий Певцов. Он посочувствовал жертвам глянцевых журналов и выразил мнение, что миф об абсолютной публичности артиста пришел в Россию с Запада. 

Вместе с тем Певцов сказал, что за последние семь-восемь лет он ни разу не отказал поклоннику в совместной фотографии. Возможно, это связано с тем, что он не любит конфликтовать, а источником всех бед и неприятностей в жизни привык считать самого себя - неправильный ход мыслей или ошибочные поступки. 

Говоря о самоиронии, переходящей подчас в самобичевание, Певцов заявил, что его способность видеть черное не мешает ему замечать белое. В отличие от многие коллег, он не видит смысла в саморекламе и кокетстве на публику.  

"У меня уже тот возраст, когда мне не нужно завоёвывать зрителей. Я уже всё получил. Меня похоронят за счёт театра. На сцене меня будут хоронить. У меня будет хороший гроб. У меня всё есть уже давно. Я всё давно получил. И мне какую-то дополнительную любовь искать кого-то или чего-то совершенно бессмысленно", - сказал Дмитрий Певцов. 

Видео: Певцов рассказ о погибшем сыне

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