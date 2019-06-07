Состояние Алибасова резко ухудшилось

Он перестал самостоятельно дышать

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова, который получил ожог желудка четвертой степени, резко ухудшилось.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 72-летнего основателя группы "На-На" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Между тем участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал, что Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон не на 24 часа, как сообщалось ранее, а на двое суток. "Он спит", - цитирует музыканта РИА Новости.

Тем временем адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram фотографии с репетиции похорон Алибасова. На кадрах виден гроб и участники группы "На-На". Эту жутковатую фотосессию продюсер организовал семь лет назад. "Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет", - пошутил Жорин.

Ранее стало известно, что Алибасова ждет серьезная операция – трахеостомия, во время которой ему в трахею введут специальную трубку для поступления воздуха в дыхательные пути. Врачи решили оперировать его после стабилизации состояния.

Напомним, основатель группы "На-На" попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов