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Состояние Алибасова резко ухудшилось

13:55
  • пятница
  • 07 июня 2019

Он перестал самостоятельно дышать

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова, который получил ожог желудка четвертой степени, резко ухудшилось.  

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 72-летнего основателя группы "На-На" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.  

Между тем участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал, что Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон не на 24 часа, как сообщалось ранее, а на двое суток. "Он спит", - цитирует музыканта РИА Новости

Тем временем адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram фотографии с репетиции похорон Алибасова. На кадрах виден гроб и участники группы "На-На". Эту жутковатую фотосессию продюсер организовал семь лет назад. "Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет", - пошутил Жорин. 

Ранее стало известно, что Алибасова ждет серьезная операция – трахеостомия, во время которой ему в трахею введут специальную трубку для поступления воздуха в дыхательные пути. Врачи решили оперировать его после стабилизации состояния.

Напомним, основатель группы "На-На" попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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