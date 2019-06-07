"Прости, любимая": Певцов рассказал о ссорах с Дроздовой

Артист не скрывает, что в его семье не все бывает гладко

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова познакомились в 1991 году. Роман артистов вспыхнул на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Спустя восемь лет Дмитрий и Ольга поженились. А в 2007-м у самой крепкой пары отечественного шоу-бизнеса родился сын Елисей.

О том, как развивались отношения актер рассказал в интервью Кире Прошутинской в программе "Он и Она", которая выйдет на канале "ТВ Центр" в пятницу, 7 июня, в 23:10.

"Я понял на личном опыте, любовь... Это не цветочки, это не песни при луне, это не свидания на балконе. Это работа. Не изменить партнёра "Ах, она тюбик не закрывает!" или что-то ещё, а над собой. Учить себя смиряться, терпеть, принимать человека таким, каков он есть, - вот это и есть любовь", - заявил Певцов.

При этом артист не скрывает, что в его семье не все всегда бывает гладко. Случаются мелкие ссоры и иногда даже возникают разногласия. "Мы нормальные люди. У нас бывает неудовольствие. У нас бывали размолвки какие-то. Это нормальная история. Ну мы же не ангелы. Ничего страшного", - сказал он.

Дмитрий убежден, что иногда есть вещи, за которые нужно просто подойти и извиниться. При этом ему не всегда это дается легко. "Самое сложное просить прощения, когда на 250% понимаешь, что ты прав", - признался Певцов, тут же добавив, что он все равно просит прощения у жены.

"Потому что более сильный должен первый прийти и сказать "Прости, любимая", - объяснил свою точку зрения актер.

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