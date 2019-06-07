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Москва изнывает от непривычной жары

15:09
  • пятница
  • 07 июня 2019

Воздух в городе прогрелся до +31

В Москве установилась аномальная жара — плюс 30 и выше, и это в начале июня. Такое бывает раз в четверть века, отмечает "ТВ Центр".

Солнце сейчас буквально палит, на небе ни облачка, ветра нет. Воздух уже прогрелся до плюс 31. И, судя по всему, это ещё не предел. Пятница может стать самым знойным днем, если столбики термометров преодолеют отметку 32,7 - такой рекорд погода установила в Москве 7 июня 1988 года.

Коммунальщики поливают в городе всё: асфальт и газоны, орошают воздух.

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