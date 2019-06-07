Почти 60 парков появятся в Москве

Их создают на заброшенных территориях

До конца года в Москве появятся почти 60 новых парков. Создают их на заброшенных территориях, сообщает "ТВ Центр".

Один такой - строят сейчас в районе Капотня вдоль набережной Москвы-реки. Поскольку эта земля долгое время не использовалась, здесь скопилось много мусора, который пришлось вывозить. Сейчас строители приступили к формированию газонов и пешеходных дорожек. В планах - 15 спортивных площадок и архитектурно-художественная подсветка вдоль берега реки.

"Вот такая масштабность работы, предложение жителей парки по месту жительства, заброшенные пустыри, все это организовано, с пешеходно-тропиночной сетью, с освещением. В этому году будет 60. Среди них вот этот парк, примерно под 90 гектаров территории, парк "Люблино" и много-много других парков, которые мы знаем, где ведутся сейчас крупномасштабные работы", - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

