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Почти 60 парков появятся в Москве

15:20
  • пятница
  • 07 июня 2019

Их создают на заброшенных территориях

До конца года в Москве появятся почти 60 новых парков. Создают их на заброшенных территориях, сообщает "ТВ Центр".

Один такой - строят сейчас в районе Капотня вдоль набережной Москвы-реки. Поскольку эта земля долгое время не использовалась, здесь скопилось много мусора, который пришлось вывозить. Сейчас строители приступили к формированию газонов и пешеходных дорожек. В планах - 15 спортивных площадок и архитектурно-художественная подсветка вдоль берега реки. 

"Вот такая масштабность работы, предложение жителей парки по месту жительства, заброшенные пустыри, все это организовано, с пешеходно-тропиночной сетью, с освещением. В этому году будет 60. Среди них вот этот парк, примерно под 90 гектаров территории, парк "Люблино" и много-много других парков, которые мы знаем, где ведутся сейчас крупномасштабные работы", - сообщил  заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
 

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