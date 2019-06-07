Из московской квартиры спасли почти 80 кошек

Животные жили в ужасающих условиях

В Москве разоблачили мошенницу, которая брала кошек на временное содержание и обещала о них заботиться. Но бедным животным приходилось существовать в ужасных условиях, в тесной грязной квартире. Сама жилплощадь снималась в аренду у ничего не подозревавшего хозяина.

Больше 70 грязных голодных кошек и котят в небольшой комнате. Среди них и погибшие животные. Пустые миски, отсутствие даже воды, экскременты, ужасающий запах — такую картину волонтёры застали в квартире женщины, которая принимала котов на передержку.

"У кого-то брала деньги, у кого-то не брала деньги - животные исчезали бесследно. Кураторам, которые ей отдавали животных, она под всякими предлогами не высылала фотографии, которые они просили, чтобы убедиться, что с животными все в порядке", - жалуется волонтер Надежда Аветисян.

Светлана Зайцева активно предлагала свою помощь в соцсетях и не только. За услуги просила в среднем от трёх до семи тысяч рублей, в зависимости от количества животных и их состояния. Виктория Летова много лет подкармливает бездомных кошек в своём дворе – некоторых сердобольная пенсионерка отдавала на попечение лжезоозащитницы.

"Этих кошек она ловила, и мы давали деньги на стерилизацию. По три тысячи примерно, а на лечение больше мы давали", - говорит Летова.

И это продолжалось не один год, пока кто-то из волонтёров, наконец, не забил тревогу. Стало известно о той самой квартире, которую, как выяснилось, Светлана Зайцева арендовала. Владелец даже не подозревал, что там творится. И только некоторые соседи в последнее время замечали неладное.

Сейчас квартира пустует: владелец, само собой, Светлану Зайцеву сразу же выселил. Теперь ему предстоит ремонт. Вызволенных из заключения кошек волонтёры забрали на передержку – многие животные оказались в тяжелом состоянии и находятся на лечении в ветклиниках. Зоозащитники выяснили: у кошачьей тюрьмы были и филиалы на съемных квартирах по разным адресам. Активисты обратились в комиссию по экологической политике Мосгордумы и в полицию, ведётся следствие.

"Жестокое обращение с животными - здесь два пункта попадает: причинение боли и страдания животным - не было пищи, воды, ухода надлежащего; и не одно, а несколько животных - это вторая часть статьи, предусматривает до 300 тысяч рублей штраф и до пяти лет тюрьмы", - объясняет председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

Если удастся подтвердить факты передачи денег, то речь будет идти и о статье "Мошенничество". Сейчас полицейские ищут потерпевших от действий лжезоозащитницы, а волонтёры – тех, кто может оказать посильную помощь десяткам спасённых кошек.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Шаракин, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".