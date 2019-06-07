В Музее Москвы показали быт бетонных окраин

Художники попытались осмыслить постсоветское существование

РайON.0 — выставка под таким необычным названием открылась в Музее Москвы. Посвящена она быту жителей столичных окраин, а также истории панельного строительства нашего города. Посетителей также ждёт образовательная программа, перформансы, а ещё отдельная зона - первый в России вертикально ориентированный кинотеатр.

Образ панельной цивилизации - в виде грядки с растущими в них однотипными домами. РайON.0 — это визуальный рассказ о повседневности жителей бетонных окраин вперемежку с предметами быта 60-90-х годов. Здесь и советские кеды и любимый всеми лимонад.

"Смотрится стильно и красиво. Вот в таком соединении с работами именно современных художников, которые дают какую-то свою рефлексию сегодняшнего дня", - говорит гендиректор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

"Их сформировала среда. Вот эта вот среда - одинаковые детские сады, одинаковые пачки молока. Но при этом везде были какие-то особенности. И во всем этом была своя прелесть. Сейчас многоэтажные дома - это реальность, в которой живет подавляющее большинство населения страны. Если не придумать, как поднять это на новый уровень, то будущее нас ждет не очень веселое", - рассуждает художественный руководитель и куратор выставки РайON.0 Егор Матвеев.

На первый взгляд бездушные панельные дома превратились в игру - "шестнашки". Фотограф Михаил Фомкин объехал много городов с одной целью - запечатлеть однотипность жилых районов.

"В эту игру практически нельзя выиграть. Потому что вы как бы находитесь в таком замкнутом пространстве спального района. Но, тем не менее, мы все равно наблюдаем некое разнообразие. И в том числе жизнь людей, потому что на этой работе даже видно человека", - говорит художник выставки РайON.0 Михаил Фомкин.

Мотив разрушения - главная тема работ Егора Федорычева, художника из Омска.

"Здесь мы специально сделали для него стену, через которую он пытался пробиться. И вот здесь котенок Гав, он отсылает к декору подъездов. В Москве уже такого не встретить", - говорит куратор выставки Алина Бровина.

А вот лавочки с кожурками от семечек - сейчас часто можно встретить и в столице. Этот образ Екатерина Злая показала по-современному. Вихрь из семечек вздымается в аэротрубе.

"Это вот какая-то медитация. И вот мы ее запечатлели в таком маленьком миру. Переосмысление такой привычки, когда ты сидишь на районе и просто лузгаешь семечки с утра до вечера", - говорит Злая.

Отсюда и еще одна тема для размышления. Особенно актуальная в век потребления. Полиэтиленовые пакеты дышат, а мегаполисы тем временем утопают в мусоре. Такие инсталляции - это призыв молодых художников отказаться от пластика и начать сортировать отходы.

Как вариант - автомобильные шины использовать в качестве украшений. Русский ответ заграничным садовым гномам.

"Я, например, помню хорошо, когда были лебеди из покрышек, вырезали из шин. Но они были вот такие маленькие. Если раньше использовали старые покрышки, то допустим, в данном случае мы используем новые и собираем огромного лебедя черного, и делаем его немножечко модным", - объясняет куратор Денис Сазонов.

В рамках выставки в июне и июле в Музее Москвы также пройдут образовательные мастер-классы. Среди гостей - архитекторы, искусствоведы и стрит-художники.

Екатерина Гоголева, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".