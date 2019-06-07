В московских школах появятся IT-классы

В проекте участвуют вузы и крупные компании

В Москве стартует ещё один проект в сфере предпрофессионального образования. В сентябре в 34 столичных школах откроются IT-классы, передает "ТВ Центр".

Учитывая ситуацию на рынке труда, для них определили несколько направлений обучения - большие данные, программирование, информационная безопасность, робототехника, технологии связи. Чтобы попасть в IT-класс, необходимо пройти вступительное испытание. Первый, заочный, этап для выпускников 9 классов пройдет 17 июня. А второй - очный - 24-го. Вместе со школами в проекте участвуют вузы и крупные компании.

"Основной принцип формирования и развития проекта "IT-класс в московской школе" — точно такой же, как принцип всех предпрофессиональных классах: единство образования школьного со во взаимодействии с вузом и высокотехнологичным предприятием или высокотехнологичной отраслью", - говорит замруководителя Департамента образования и науки Москвы Татьяна Васильева.