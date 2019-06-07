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Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан

14:13
  • пятница
  • 07 июня 2019

Обвинения прозвучали от Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, кому принадлежал стаканчик кофе из Starbucks, случайно оставленный в кадре четвертой серии восьмого сезона.

Она отметила, что стаканчик остался стоять напротив стула, на котором сидел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу. "Кит ленивый. Это был Кит. Это 100 процентов был Кит", - отметила Тернер.

Досадный киноляп заметили зорки поклонники "Игры престолов". В сцене празднования Винтерфелла над армией Короля Ночи перед Дейенерис Таргариен стоял кофе в бумажном стаканчике Starbucks. Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.

После окончания сериала Харингтон попал в реабилитационный центр из-за стресса и проблем с алкоголем. Актер очень тяжело пережил закрытие сериала. Он настолько вжился в роль Джона Сноу, что потерял самого себя.  

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