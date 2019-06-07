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Путин рассказал об успешном сотрудничестве с Китаем

14:42
  • пятница
  • 07 июня 2019

Для китайских компаний создаются особые условия

Президент России Владимир Путин рассказал о достигнутых с Китаем договоренностях в области экономики. Он прозвучали во время второго дня петербургского международного экономического форума – 2019 (ПМЭФ).
Ядерное оружие, нефть и санкции: о чем говорил Путин на ПМЭФ-2019

Россия продолжит создавать особые экономические зоны, которые были бы привлекательны для иностранного бизнеса, особенно китайского. В частности, большие привилегии уже предоставлены инвесторам на Дальнем Востоке. На данный момент там запущено свыше 130 новых предприятий и создано 13 тысяч современных рабочих мест, заявил президент.

"Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, совершенствованием законодательной, правоприменительной практики, со снятием избыточных административных барьеров", - отметил Путин.

Он добавил, что такие отношения взаимовыгодны не только в экономической и энергетических сферах, но и в других отраслях, которые с ними связаны, пишет "РИА Новости".

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