Путин рассказал об успешном сотрудничестве с Китаем

Для китайских компаний создаются особые условия

Президент России Владимир Путин рассказал о достигнутых с Китаем договоренностях в области экономики. Он прозвучали во время второго дня петербургского международного экономического форума – 2019 (ПМЭФ).

Россия продолжит создавать особые экономические зоны, которые были бы привлекательны для иностранного бизнеса, особенно китайского. В частности, большие привилегии уже предоставлены инвесторам на Дальнем Востоке. На данный момент там запущено свыше 130 новых предприятий и создано 13 тысяч современных рабочих мест, заявил президент.

"Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, совершенствованием законодательной, правоприменительной практики, со снятием избыточных административных барьеров", - отметил Путин.

Он добавил, что такие отношения взаимовыгодны не только в экономической и энергетических сферах, но и в других отраслях, которые с ними связаны, пишет "РИА Новости".