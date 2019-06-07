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Жена выгнала Децла с сыном из дома перед смертью

15:19
  • пятница
  • 07 июня 2019

Возлюбленная рэпера вела себя неадекватно

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, рассказал о трудных взаимоотношениях с внуком и его экстравагантной матерью. 
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Считается, что Децл перестал общаться с отцом после того, как тот ушел из семьи. Однако Александр Толмацкий утверждает, что сын отдалился из-за его возлюбленной - модели из Нижнего Новгорода Юлии Киселевой. По его словам, девушка рассорила Децла с его друзьями и мешала ему общаться с родителями. 

"Юля вела себя неадекватно. Она словно всегда была не в себе. Поэтому Кирилл и не записан в свидетельстве о рождении Тони, хотя мы ее об этом просили. В графе "Отец" у внука стоит прочерк, а вот отчество - Кириллович. Сын пытался от нее уйти, а она шантажировала его ребенком. Придумывала какие-то предлоги, чтобы не записывать сына на Кирилла. <…> Может, какой-то бзик, неадекватность, шизофрения", - сказал Толмацкий "Комсомольской правде".

Продюсер сообщил, что последний Новый год в своей жизни Децл вместе с сыном отмечал у Ирины Толмацкой, матери рэпера. Это произошло из-за того, что Юлия Киселева якобы выгнала мужа и сына из квартиры. 

После похорон музыканта его сын Тони два дня жил у дедушки. Они договорились, что внук будет их навещать, но потом мальчик заблокировал номер Толмацкого под влиянием мамы. "Она полностью порвала с нами все отношения и спрятала от нас Тоню", - заявил собеседник газеты.

Ранее стало известно, что вдова Децла, которая долгое время пряталась под маской кролика, показала в Instagram не только лицо, но и красивую фигуру.  

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