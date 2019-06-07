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Экстрасенс назвала причину отравления Алибасова

15:41
  • пятница
  • 07 июня 2019

Она ощутила "негативное влияние" какого-то человека

Экстрасенс и нумеролог Арзу Кабарухина считает, что продюсера Бари Алибасова, госпитализированного в тяжелом состоянии, мог кто-то отравить. При этом она затруднилась предположить, кто мог это сделать.

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"Это очень странно. Он не мог это перепутать", — сказала нумеролог "Пятому каналу", имея в виду сок и жидкость для очистки труб. По словам Кабарухиной, ощущается "негативное влияние какого-то человека". В то же время экстрасенс выразила надежду, что Алибасов поправится, отмечает URA.Ru.

В пятницу состояние музыкального продюсера резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основатель группы "На-На" попал в больницу в начале этой недели, случайно выпив жидкость для очистки труб. Он получил ожог желудка четвертой степени и был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

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