Экстрасенс назвала причину отравления Алибасова

Она ощутила "негативное влияние" какого-то человека

Экстрасенс и нумеролог Арзу Кабарухина считает, что продюсера Бари Алибасова, госпитализированного в тяжелом состоянии, мог кто-то отравить. При этом она затруднилась предположить, кто мог это сделать.

"Это очень странно. Он не мог это перепутать", — сказала нумеролог "Пятому каналу", имея в виду сок и жидкость для очистки труб. По словам Кабарухиной, ощущается "негативное влияние какого-то человека". В то же время экстрасенс выразила надежду, что Алибасов поправится, отмечает URA.Ru.

В пятницу состояние музыкального продюсера резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основатель группы "На-На" попал в больницу в начале этой недели, случайно выпив жидкость для очистки труб. Он получил ожог желудка четвертой степени и был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.