Миддлтон закатила скандал из-за "любовницы" принца Уильяма

Даму с сомнительной репутацией пригласили во дворец

Кейт Миддлтон устроила принцу Уильяму скандал из-за девушки, которую сплетники называли любовницей наследника королевского престола.

Как пишет 7days.ru со ссылкой на американские СМИ, в семье герцога Кембриджского произошел скандал. Жена обвинила его в том, что он нарушил свое слово. Ранее принц Уильям якобы пообещал Кейт Миддлтон не допускать на торжественные мероприятия Роуз Ханбери - бывшую подругу герцогини.

Однако на днях Ханбери стала гостьей монархов в Букингемском дворце. Это произошло во время приема по случаю визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

По слухам, у принца Уильяма и Роуз Ханбери возникла интрижка, когда Кейт Миддлтон вынашивала третьего ребенка и была сосредоточена на воспитании Джорджа и Шарлотты. Как говорят, Миддлтон порвала с Ханбери, узнав об этом романе. Принц пообещал супруге не пускать даму во дворец. В апреле этого года принц Уильям велел своим адвокатам официально опровергнуть информацию о любовном скандале, однако сплетников это не остановило.