Павильоны "Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

Всего в городе их более 40

В столице увеличилось количество павильонов "Здоровая Москва". Пройти диспансеризацию теперь можно еще в семи городских парках, сообщили в мэрии Москвы.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в "Сокольниках", "Коломенском", сквере по Олонецкому проезду. Также пройти комплексный осмотр можно в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках. Всего в городе будет более 40 павильонов, передает ТВЦ.RU.

Как рассказал глава городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в первые дни работы павильонов обследования прошли порядка полутора тысяч человек.