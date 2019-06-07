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У Симоньян была угроза позднего выкидыша

16:00
  • пятница
  • 07 июня 2019

Журналистка на 18-й неделе беременности

Врачи выписали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян из больницы, куда она попала после инцидента в редакции радиостанции "Эхо Москвы".

Журналистке диагностировали "угрозу позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез)". "Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала Симоньян в Twitter.

Ранее в редакции радиостанции "Эхо Москвы" общественная активистка Любовь Соболь настойчиво попыталась задать несколько вопросов Симоньян, несмотря на ее многочисленные отказы. В результате главред RT, находящаяся на 18-й неделе беременности, перенервничала и ее пришлось госпитализировать.

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