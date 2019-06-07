Появились фото с репетиции похорон Алибасова

Шокирующими снимками поделился адвокат Сергей Жорин

В Сети появились фотографии с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова. В настоящий момент артист находится в реанимации после отравления средством для очистки труб. Как рассказал адвокат Сергей Жорин, еще семь лет назад Алибасов подготовился к траурному мероприятию.

Шокирующие снимки опубликованы в Instagram Жорина. На кадрах Алибасова в гробу несут его друзья и родные. На снимках также запечатлены участники группы "На-На", пишут Дни.ру. Как отметил адвокат, продюсер заранее продумал всё до мелочей, в том числе список гостей и плейлист.

"Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт", - подписал фоторепортаж с "похорон" Жорин.

Пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин ранее в четверг сообщил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее экстрасенс назвала причину отравления Алибасова. Она полагает, что известного продюсера могли отравить. Такой же версии придерживается актер Станислав Садальский.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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