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МВД уточнило данные о фото из квартиры журналиста "Медузы"

17:01
  • пятница
  • 07 июня 2019

Только один снимок был сделан в доме Ивана Голунова

Московское управление МВД уточнило информацию о фотографиях, которые были сделаны при обыске в доме журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Только одна из них была сделана непосредственно в его квартире.

Остальные фотографии, опубликованные ранее на сайте ГУ МВД по Москве, были сделаны в рамках оперативных действий в отношении преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Московской области. В полиции уточнили, что Голунова проверяют на связь с этими лицами.

 

Иван Голунов был задержан накануне на Цветном бульваре. При личном досмотре полицейские нашли у него около 4 граммов метилэфедрона, сообщили в МВД. В отношении журналиста интернет-издания возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Ранее СМИ усомнились, что опубликованные полицией фотографии, действительно были сделаны в квартире Ивана Голунова.

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