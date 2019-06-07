МВД уточнило данные о фото из квартиры журналиста "Медузы"

Только один снимок был сделан в доме Ивана Голунова

Московское управление МВД уточнило информацию о фотографиях, которые были сделаны при обыске в доме журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Только одна из них была сделана непосредственно в его квартире.

Остальные фотографии, опубликованные ранее на сайте ГУ МВД по Москве, были сделаны в рамках оперативных действий в отношении преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Московской области. В полиции уточнили, что Голунова проверяют на связь с этими лицами.

Иван Голунов был задержан накануне на Цветном бульваре. При личном досмотре полицейские нашли у него около 4 граммов метилэфедрона, сообщили в МВД. В отношении журналиста интернет-издания возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Ранее СМИ усомнились, что опубликованные полицией фотографии, действительно были сделаны в квартире Ивана Голунова.