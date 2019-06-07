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Постоянная жажда – признак опасной болезни

17:15
  • пятница
  • 07 июня 2019

Эндокринолог рассказал о том, чем может быть вызвана постоянная жажда

Частая жажда может быть симптомом опасной болезни. Об этом рассказала врач-эндокринолог Тамара Гелашвили. По ее словам, если после обильного питья сухость во рту не исчезает, стоит немедленно обратиться к врачам.

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"Это может быть симптомом диабета. На фоне заболевания повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к усиленному образованию и выведению мочи, а значит — к обезвоживанию", - отметила врач.

Если же человек потребляет много жидкости, а мочи выделяется мало, это может сигнализировать о проблемах с почками. "Почки не в состоянии удерживать воду, поэтому потребность в жидкости возникает снова и снова", - сообщила  Гелашвили.

Также жажда может говорить об отравлении организма – например, алкогольными напитками, а также быть вызвана приемом ряда медицинских препаратов, пишет "АиФ".

Ранее стало известно, что постоянное чувство голода может свидетельствовать о развитии диабета, а значит — сигналом к тому, что пора обращаться к медикам.

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