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Жена Алибасова подаст в суд на производителя "Крота"

17:34
  • пятница
  • 07 июня 2019

На бутылке не было предупреждающих надписей, поэтому продюсер перепутал ее с питьевым йогуртом

Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". Ранее сообщалось, что химикатами артист отравился, перепутав стакан с ними с соком.

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Как уточнил в разговоре с РБК пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, заниматься подготовкой иска к ООО "АМС Медиа", будет лично супруга продюсера, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

В сообщении Telegram-канала Mash отмечается, что семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крота", потому что средство для очистки труб внешне напоминает питьевой йогурт.

Ранее в Сети появились фотографии с репетиции похорон Алибасова. В настоящий момент артист находится в реанимации после отравления средством для очистки труб.

 

По последним данным, после введения в медикаментозный сон состояние продюсера стабильное. Информация о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких оказалась ложной.

Накануне самой Федосеевой-Шукшиной потребовалась помощь медиков на фоне переживания о муже.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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Репетиция похорон Бари Алибасова
Репетиция похорон Бари Алибасова
Репетиция похорон Бари Алибасова
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