Путин поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии

Президент подчеркнул, что считает граждан двух стран одним народом
Президент Владимир Путин высказался на тему слухов об объединении России и Белоруссии. Эта тема активно обсуждалась в СМИ в последнее время. Выступая на экономическом форуме в Петербурге, Путин поставил точку в этом вопросе.
Глава государства пояснил, что считает граждан двух стран одним народом, однако планов по объединению стран не строится, передает URA.RU. "Нет и быть не может… Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - заявил президент.
Путин пояснил: "Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались".
В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал откровенное интервью российским СМИ. В ходе разговора с журналистами он подчеркнул, что для белорусов независимость - это святое. "Поделить Беларусь на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил тогда он.
Россия и Белоруссия с 1999 года связаны друг с другом договором о Союзном государстве. В последние годы стороны обсуждают варианты углубления интеграции двух стран. Как считает Лукашенко, Россия хочет "инкорпорировать" Белоруссию под видом "глубокой интеграции".
Видео: "Не мытьем, так катаньем": России приписали планы поглотить Белоруссию
- Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы Союзного договора
- Лукашенко оценил ущерб Белоруссии от грязной нефти из России
- Откуда в "Дружбе" взялась "грязная" нефть из России
- "Вопрос закрыт": Лукашенко о положении русского языка в Белоруссии
- "Я уже навластвовался": Лукашенко заговорил о Белоруссии после себя