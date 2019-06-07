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Путин поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии

18:08
  • пятница
  • 07 июня 2019

Президент подчеркнул, что считает граждан двух стран одним народом

Президент Владимир Путин высказался на тему слухов об объединении России и Белоруссии. Эта тема активно обсуждалась в СМИ в последнее время. Выступая на экономическом форуме в Петербурге, Путин поставил точку в этом вопросе.

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Глава государства пояснил, что считает граждан двух стран одним народом, однако планов по объединению стран не строится, передает URA.RU. "Нет и быть не может… Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - заявил президент.

Путин пояснил: "Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались".

В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал откровенное интервью российским СМИ. В ходе разговора с журналистами он подчеркнул, что для белорусов независимость - это святое. "Поделить Беларусь на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил тогда он.

Россия и Белоруссия с 1999 года связаны друг с другом договором о Союзном государстве. В последние годы стороны обсуждают варианты углубления интеграции двух стран. Как считает Лукашенко, Россия хочет "инкорпорировать" Белоруссию под видом "глубокой интеграции".

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