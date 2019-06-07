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Москва раскалилась до 51 градуса

18:38
  • пятница
  • 07 июня 2019

В пятницу погода бьет рекорды

В Москве в пятницу установилась жаркая и сухая погода. По данным опорной станции ВДНХ, максимальная температура воздуха составила порядка 30 градусов. При этом в некоторых местах почва нагрелась свыше 50 градусов.

Как сообщает портал "Метеоновости", в условиях безоблачного неба казалось, что на улице гораздо жарче. "Ведь почва под лучами солнца раскалялась до 43,4 градуса, по данным станции ТСХА, а на станции МГУ почва раскалилась до 51,5 градуса", — сообщают синоптики.

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что пятница может стать самым знойным днем, если столбики термометров преодолеют отметку 32,7 - такой рекорд погода установила в Москве 7 июня 1988 года.

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