Чуть не упавший со сцены Си Цзиньпин попал на видео

Лидера КНР спасла охрана Владимира Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены в пятницу после завершения пленарного заседания экономического форума в Петербурге. ТВЦ.RU публикует видео инцидента.

Си Цзиньпин пожал руки коллегам, а затем подошел к краю сцены для приветствия зрителей. Некоторые из них протянули ему руки и телефоны для совместного фото.

Глава государства обменялся рукопожатиями с ними, а потом сильно покачнулся в сторону края сцены. Сохранить равновесие ему помогли сотрудники Федеральной службы охраны. После инцидента глава КНР спокойно покинул зал.

Китайский лидер находится в России с государственным визитом. Накануне Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином посетили Санкт-Петербургский государственный университет. Главе КНР присвоили звание почетного доктора

Видео: Путин показал Си Цзиньпину Петербург в белую ночь

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