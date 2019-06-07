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В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

19:00
  • пятница
  • 07 июня 2019

Сергей Собянин и глава МТС подписали соглашение на ПМЭФ

Москве первой в России начнет внедрять технологии 5G, сообщает ТВЦ.RU. В пятницу на полях Петербургского экономического форума Сергей Собянин и президент "МТС" Алексей Корня подписали соглашение о взаимодействии по развитию услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий.

Документ предусматривает реализацию пилотных проектов по развитию новых цифровых технологий и услуг связи в Москве. Для этого в городе будет создана необходимая информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Соглашение заключено на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не захочет прекратить сотрудничество.

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