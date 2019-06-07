ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей

19:55
  • пятница
  • 07 июня 2019

Может ли мировое сообщество выработать более справедливую модель развития?

В пятницу основной день Петербургского международного экономического форума. В пленарных заседаниях приняли участие Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который находится в нашей стране с государственным визитом. Обсуждали угрозы мировой экономике. По мнению российского президента, их две. Первая - превращение глобальной модели в карикатуру на саму себя, с подменой международных правил - диктатом США. А вторая - продавливание эгоистических интересов с войной всех против всех.

Путин поставил точку в вопросе объединения России и Белоруссии
Путин рассказал об успешном сотрудничестве с Китаем

23-й Петербургский международный экономический форум может стать самым представительным за всю историю. Более 17 тысяч участников из 75 стран. Разные государства - одна цель. Устойчивое развитие. Повестку на ближайшие несколько лет формируют здесь и сейчас на пленарном заседании. Мощный российско-китайский тандем. Армения, Болгария, Словакия и фундамент всего международного права - Организация Объединённых Наций.

Открывая заседание, Владимир Путин отмечает: формально мировая экономика демонстрирует рост. Однако пора признать - существующая модель находится в кризисе. По словам президента, сегодня существуют несколько вариантов глобального развития. 

"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин. Второй сценарий мирового развития, считает глава государства, "это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".

Си Цзиньпин - он на форуме в качестве почётного гостя - одобрительно кивает. Вашингтон втягивает Пекин в торговую войну. Европе грозит повышением пошлин на ввоз автомобилей.

"Есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб - это вопрос распределения. И вопрос распределения выгоды и интересов. Но нельзя, как говорится, рассердившись на блох, бросить  всю шубу в печь. Нельзя из-за этого придерживаться подходов односторонности и протекционизма", - рассказал Си Цзиньпин.

"У китайцев есть хорошая пословица: когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", — сказал Путин. Внимательно слушает российского президента и его болгарский коллега. Когда-то его страна отказалась от реализации проекта "Южный поток", а теперь просит продлить в Болгарию "Поток Турецкий".

Санкции вредят, в один голос заявляют европейские гости форума, однако также единогласно голосуют за их продление.

Зашла речь и об Украине. Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским, но предложений пока не поступало.

"Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: опыт, знания, умение увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения и, что очень важно - объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений", - отметил глава государства.

Российский президент расставляет все точки над "i" и в вопросе отношений России и Белоруссии. В кулуарах форума многие обсуждали возможность объединения, но речь лишь о работе в формате "Союзного государства".

"Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - заявил президент.

В решении северокорейской проблемы, отмечают Путин и Си, важны гарантии. Дональд Трамп и Ким Чен Ын все никак не договорятся. Хотя провели уже две встречи. Российский и китайский лидеры обсуждали проблему накануне. Тема фигурировала и во время визита госсекретаря Помпео в Россию.

Доверие важно и в бизнесе. Иностранных инвесторов Путин пригласил принять участие в реализации наших национальных проектов. Модератор тут же попросила прокомментировать ситуацию с американским бизнесменом Майклом Калви. Он находится под домашним арестом, и форум посетить не смог.

Многие отметили интересную деталь. Тон галстуков Путина и Си уже не первый раз совпадает. В Китае, где к приметам относятся серьёзно, красный цвет символизирует богатство и процветание. Стоит признать, работает. Товарооборот между нашими странами уже превысил 108 миллиардов долларов, вместе строим "Один пояс один путь", а официальное название концепции предлагаемой Си Цзиньпином - сообщество единой судьбы.

Процессы глобальные в конечном итоге влияют на жизнь рядовых россиян. Президент отмечает: у нашей страны колоссальный задел для развития высоких технологий, ну а одна из целей - добиться среднеевропейских показателей качества жизни.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Си Цзиньпин на Петербургском международном экономическом форуме
Си Цзиньпин на Петербургском международном экономическом форуме
Румен Радев
Румен Радев
Участники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Никол Пашинян на Петербургском международном экономическом форуме
Никол Пашинян на Петербургском международном экономическом форуме
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Румен Радев
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Румен Радев
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Участники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.