Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей

Может ли мировое сообщество выработать более справедливую модель развития?

В пятницу основной день Петербургского международного экономического форума. В пленарных заседаниях приняли участие Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который находится в нашей стране с государственным визитом. Обсуждали угрозы мировой экономике. По мнению российского президента, их две. Первая - превращение глобальной модели в карикатуру на саму себя, с подменой международных правил - диктатом США. А вторая - продавливание эгоистических интересов с войной всех против всех.

23-й Петербургский международный экономический форум может стать самым представительным за всю историю. Более 17 тысяч участников из 75 стран. Разные государства - одна цель. Устойчивое развитие. Повестку на ближайшие несколько лет формируют здесь и сейчас на пленарном заседании. Мощный российско-китайский тандем. Армения, Болгария, Словакия и фундамент всего международного права - Организация Объединённых Наций.

Открывая заседание, Владимир Путин отмечает: формально мировая экономика демонстрирует рост. Однако пора признать - существующая модель находится в кризисе. По словам президента, сегодня существуют несколько вариантов глобального развития.

"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин. Второй сценарий мирового развития, считает глава государства, "это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".

Си Цзиньпин - он на форуме в качестве почётного гостя - одобрительно кивает. Вашингтон втягивает Пекин в торговую войну. Европе грозит повышением пошлин на ввоз автомобилей.

"Есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб - это вопрос распределения. И вопрос распределения выгоды и интересов. Но нельзя, как говорится, рассердившись на блох, бросить всю шубу в печь. Нельзя из-за этого придерживаться подходов односторонности и протекционизма", - рассказал Си Цзиньпин.

"У китайцев есть хорошая пословица: когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", — сказал Путин. Внимательно слушает российского президента и его болгарский коллега. Когда-то его страна отказалась от реализации проекта "Южный поток", а теперь просит продлить в Болгарию "Поток Турецкий".

Санкции вредят, в один голос заявляют европейские гости форума, однако также единогласно голосуют за их продление.

Зашла речь и об Украине. Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским, но предложений пока не поступало.

"Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: опыт, знания, умение увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения и, что очень важно - объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений", - отметил глава государства.

Российский президент расставляет все точки над "i" и в вопросе отношений России и Белоруссии. В кулуарах форума многие обсуждали возможность объединения, но речь лишь о работе в формате "Союзного государства".

"Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - заявил президент.

В решении северокорейской проблемы, отмечают Путин и Си, важны гарантии. Дональд Трамп и Ким Чен Ын все никак не договорятся. Хотя провели уже две встречи. Российский и китайский лидеры обсуждали проблему накануне. Тема фигурировала и во время визита госсекретаря Помпео в Россию.

Доверие важно и в бизнесе. Иностранных инвесторов Путин пригласил принять участие в реализации наших национальных проектов. Модератор тут же попросила прокомментировать ситуацию с американским бизнесменом Майклом Калви. Он находится под домашним арестом, и форум посетить не смог.

Многие отметили интересную деталь. Тон галстуков Путина и Си уже не первый раз совпадает. В Китае, где к приметам относятся серьёзно, красный цвет символизирует богатство и процветание. Стоит признать, работает. Товарооборот между нашими странами уже превысил 108 миллиардов долларов, вместе строим "Один пояс один путь", а официальное название концепции предлагаемой Си Цзиньпином - сообщество единой судьбы.

Процессы глобальные в конечном итоге влияют на жизнь рядовых россиян. Президент отмечает: у нашей страны колоссальный задел для развития высоких технологий, ну а одна из целей - добиться среднеевропейских показателей качества жизни.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".