Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата

В рамках ПМЭФ столица представила свой подход к многоцелевому управлению мегаполисом

Москва вышла на первое место в национальном инвестиционном рейтинге, который определяется Агентством стратегических инициатив. В пятерку лидеров вошли также Татарстан, Тюменская и Калужская области и Санкт-Петербург. Победителей поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что в последние годы в российских регионах значительно выросла эффективность управленческих команд. В рамках Петербургского экономического форума столица представила свой подход к многоцелевому управлению мегаполисом, а также достижения в трансформировании городской среды на примере проектов, реализованных в последние годы, и тех, что воплотятся в ближайшем будущем.

Гостей и участников Петербургского экономического форума мультимедийный стенд правительства Москвы поразил не только своим размером - 300 квадратных метров. Макет поезда будущих Московских центральных диаметров. Интеграция железной дороги в систему городского транспорта. Комплексное развитие территорий, проекты государственно-частного партнерства, системы онлайн-сервисов и - главное - формирование комфортной среды, как для бизнеса, так и для жителей. Один из примеров - обновление облика центральных улиц столицы, которое продолжает программа "Мой район".

"Очень важно осмыслить, что такое московский район, придать ему новую идентичность. Посмотреть комплексно на его развитие. Определить центры тяготения. Основные трафики прохождения пешеходов и машин. Создать новые центры занятия спортом, культурой, отдыха. Сделать так, чтобы действительно районная среда абсолютно конкурировала с исторической средой центра Москвы. Оттягивала от концентрации в одном месте огромного количества людей и создавала для каждого москвича вокруг его дома комфортную и красивую среду", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица стала ориентиром для других регионов страны. Города перенимают опыт развития самой большой российской агломерации. Лишь один из примеров - столичный парк "Зарядье" стал примером для Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы сейчас выбирают название для своего главного парка.

"Горожанин должен покупать не просто квартиру, квадратные метры, а он должен покупать среду. Мы тоже к этому стремимся. Но этот парк немного будет отличаться от парка "Зарядье". Вот он нас научил примером своим и будет такой прекрасный парк, пространство", - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Инвестиционный климат региона - совокупность многолетних усилий. Впору вспомнить, как в Москве боролись со стихийной торговлей, организовали паковочное пространство, убрали висящие между домами провода и в один момент в разы сократили количество навязчивой рекламы на городских улицах.

"Небо на Тверской не было видно. Потому что все было в рекламе, простите, нижнего белья. И прочих, прочих удивительных вещей", - вспомнил Собянин.

За рамками шуток - ощутимые результаты. Городу приходилось принимать сложные, иногда непопулярные решения. Но именно это стало фактором роста экономики.

"Количество ресторанов и кафе выросло в Москве в полтора раза. Количество летних кафе выросло в два раза. Капитализация зданий, которые находились на территории такой усиленной реновации общественных пространств, выросло от 20 до 30 раз. И в целом торговые места в Москве почти увеличились вдвое. За счет увеличения туристического потока, за счет увеличения бизнеса – это, все эти затраты, давным-давно окупились", - пояснил Собянин.

Сегодня на долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций. Объем адресной инвестиционной программы мегаполиса на ближайшие два года превышает полтора триллиона рублей. Эти деньги будут направлены на реализацию транспортных и социальных проектов, а также на благоустройство и развитие новых территорий. И совсем не случайно, что в этом году Москва возглавила национальный инвестиционный рейтинг субъектов федерации.

Андрей Сидоренко, Анна Морозова, "ТВ Центр".