Видео опасного сближения боевых кораблей США и России

Американский крейсер подрезал российский эсминец

Угрозы столкновения с американским крейсером удалось избежать российскому большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Инцидент произошёл в Восточно-Китайском море. Видео публикует ТВЦ.RU.

На кадрах, снятых с борта ракетного крейсера Chancellorsville, видно как расстояние с нашим кораблём сокращается. В момент наибольшего сближения дистанция между ними составляла, по разным оценкам, от 15 до 50 метров.

Предотвращая столкновение, "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить резкий манёвр. По словам российских военных, корабли шли параллельными курсами, но внезапно Chancellorsville пошёл наперерез. После ухода в сторону, россияне по радио заявили американцам протест.