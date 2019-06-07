Появилось видео c Симоньян после инцидента с Соболь

Ее уже выписали из больницы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в пятницу выписана из больницы после инцидента в здании, где располагается "Эхо Москвы". Там ее поджидала скандальный блогер Любовь Соболь. В погоне за горячим материалом она набросилась на известную журналистку с расспросами. Несмотря на слова Симоньян, которая, кстати, находится на пятом месяце беременности, о том, что её ждёт эфир, и предложение выбрать другое время для интервью, преследовательница не отставала до последнего.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приехала на эфир радиостанции "Эхо Москвы", чтобы дать запланированное интервью. Но уже при входе её стала преследовать Любовь Соболь с включённой камерой мобильного телефона. Юрист так называемого фонда борьбы с коррупцией попыталась добиться от Симоньян комментариев по интересующему её вопросу.

- Я думаю, Любовь, что об интервью нужно договариваться, как положено, через пресс-службу.

- Вы можете что-то сказать по этому поводу?

- Можно её как-то изолировать? Потому что мне нельзя нервничать.

- То есть, вы не готовы дать комментарий?

- Я не готова общаться с вами! Вы мне не нравитесь!

Спасаться от такого напора Маргарите Симоньян пришлось в кабинете главреда "Эха" Алексея Венедиктова. Совсем отменять эфир не стали. Однако беседу пришлось значительно сократить из-за плохого самочувствия журналистки.

До больницы Маргарита Симоньян доехала на собственном автомобиле. Врачи приняли решение госпитализировать её в связи с угрозой позднего выкидыша из-за сильного стресса. Уже в пятницу Симоньян отпустили домой. То, что случилось в коридорах радиостанции, не осталось без внимания российского МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова довольно эмоционально прокомментировала ситуацию: "Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить".

Супруг Маргариты Симоньян - Тигран Кеосаян - пообещал обсудить произошедшее с юристами. Как подтверждают сотрудники "Эха", Любовь Соболь полчаса караулила главреда RT в лифтовом холле. И предвидеть такую ситуацию они не могли, так как Соболь после эфира, на котором она сама была гостем, покинула территорию радиостанции.

В своём "Твиттере" Маргарита Симоньян поблагодарила врачей, которые оперативно оказали ей помощь, а также принесла извинения всем, с кем должна была встретиться в Санкт-Петербурге. В пятницу её ждали на мероприятиях в рамках международного экономического форума, но инцидент внёс коррективы в планы главного редактора RT.

Оксана Фомичева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".