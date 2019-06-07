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Севастополь затопило из-за сильного ливня (видео)

20:13
  • пятница
  • 07 июня 2019

Последствия уже устранили

На южное побережье обрушились грозовые ливни необычайной силы, сравнимые с тропическими. Во многих районах за час выпало полторы месячных нормы осадков, передает "ТВ Центр".

Уровень воды местами превысил полметра. В Ялте, Севастополе и других городах улицы превратились в бурные потоки, которые не везде можно было преодолеть даже на автомобиле. Затопленными оказались дворы и подвалы жилых домов. Экстремальные осадки в последние десятилетия стали серьезной проблемой в черноморском регионе.

Крымские ученые предлагают использовать их для водоснабжения полуострова. Дождевые потоки нужно не сбрасывать в море, а направлять в Межгорное водохранилище, которое раньше наполнялось днепровской водой, а теперь питается за счет небогатых местных источников.

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Последствия сильного ливня
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