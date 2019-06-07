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О чем спорили Собянин и Греф

22:38
  • пятница
  • 07 июня 2019

У руководителя Сбербанка и мэра Москвы вышла шуточная перепалка в ходе первого дня ПМЭФ-2019

Солидные люди, огромные контракты и при этом предельно неформальное общение - так в двух словах можно описать атмосферу этого экономического форума в Петербурге. На разных мероприятиях (а их больше ста), а также на полях  обсуждаются интереснейшие проекты и идеи.

Формулировка "рабочий завтрак Сбербанка" – это, конечно же, больше не про еду, хотя она на столах гостей присутствовала в изобилии. Это, скорее, про дискуссию, которая как всегда получилась бескомпромиссной и местами даже жаркой.  Да и как иначе, когда на повестке столь обсуждаемые нацпроекты, призванные обеспечить России экономический прорыв.

"Но есть определенный скепсис в том, что реализация национальных проектов приведет к тем результатам, которые сформулированы в качестве целей", - отметил Греф.

Этот скепсис подтвердили и результаты голосования, которое Герман Греф устроил в самом начале. Тех, кто не верит в то, что нацпроекты действительно сработают, оказалось большинство. И в первую очередь это были представители бизнеса.

Шуток за этими столами, во всяком случае публично, практически не звучало. А вот злая ирония то и дело проскальзывала, указывая на застарелые проблемы.

"Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я хотел бы обратить внимание, третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован. Вспомните Сочинский форум. Кстати, пока, правда, никого и не выпустили. Так что стабильность уже обеспечена", - отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Как омбудсмен, я все время езжу по стране, встречаюсь с разными предпринимателями, малыми и средними. И я должен сказать, что нельзя все сваливать на правоохранительные органы", - указал Борис Титов.

Судя по аплодисментам, это мнение бизнесомбудсмена Титова особой поддержки в зале не получило. Проблема ведь с давлением на бизнес со стороны правоохранителей никуда не делась, о чем говорили в этот день многие. Впрочем, это не единственный аргумент, который приводили те, кто не особенно верит в успех нацпроектов. Были и другие.

"Инновациями должен заниматься бизнес. А государство должно заниматься тем, чтобы микшировать вот эти социальные риски, которые возникают в результате экономических инноваций. Вместо этого национальные проекты по существу пытаются залить деньгами. Компенсировать госучастием отсутствие инвестиционного климата", - сказал Макаров.

"Я могу сказать аллегорично, когда пациент болен, то большое количество еды может скорее повредить ему, чем помочь. И национальные проекты – это, прежде всего, расходы. Расходы без структурных изменений как минимум менее эффективны, как максимум они могут быть вредны тем, что скрывают настоящие проблемы", - отметил президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Такими проблемами являются отсутствие структурных реформ госуправления и кадров, способных тратить триллионы, выделенные на нацпроекты, эффективно. Мы над этим работаем, парировали члены правительства. Нацпроекты - это лишь верхушка айсберга. Предпринимаются и другие меры, настаивал глава Минфина Антон Силуанов.  

"Вы спрашиваете, дадут ли нацпроекты результат? Я уверен, что дадут. Слушайте, мы перераспределили из экономики огромный ресурс по тем ключевым точкам, которые у нас постоянно находились в загоне, что называется. Это инфраструктура. Это предпринимательство. Это социалка, которая недофинансировалась. И вы не верите, что это даст результат?" – отметил он.

Про громадный потенциал, который есть у России, никто особенно не спорил. Вопрос был в том, как его применить. Причем, эффективно. В качестве примера, как можно развивать качественное партнерство бизнеса и государства, часто говорят о Калужской области. И, конечно Москве, которая по-прежнему на первом месте по инвестклимату в стране. Причем, и некоторые нацпроекты в столице начали реализовывать задолго до того, как к этому приступила вся страна. И они приносят результат. Взять ту же цифровизацию. Интеллектуальная транспортная система, к примеру, улучшила ситуацию с автомобильным трафиком на 15 процентов.

Собянин: Дорогая штучка, реально дорогая, миллиарды рублей потрачены на ее создание и функционирование. Представим себе, что мы такую же задачу поставили бы за счет увеличения физической инфраструктуры. Например, строительства дорог, развязок - нам бы потребовалось около триллиона рублей. И перекопать весь город.

Греф: Ну, вы это любите.

Собянин: Ничего подобного. Мы и триллион рублей на физическую инфраструктуру и еще миллиард на электронную. По своей эффективности - это самые высокие вложения. Самые. Беспрецедентно.

Еще несколько наглядных примеров, продолжает Собянин. В 2010-м году считалось, что детские сады в Москве переполнены. Места ждали 150 тысяч детей. Оказалось, если ввести 100-процентную электронную запись, проблема решается. Или ситуация с поликлиниками. Раньше на то, чтоб попасть к терапевту, москвичу нужно было ждать от 3 до 6 дней. Сейчас благодаря единой информационной медицинской системе - это время максимум сутки. На подобные сервисы в столице огромный спрос. Это удобно.

"Тысяча километров - это длина очереди людей, которым мы оказываем электронные услуги в течение суток. Если бы этого не было - была бы очередь от Москвы до Калининграда. Вот о чем речь", - отметил Собянин.

Город нужно постоянно развивать - причем по всем направлениям. Путь этот, правда, не прост, констатирует Собянин. Важные, но сложные решения порой вызывают недовольство у части общества.

Кстати, иностранный бизнес, несмотря на санкции, по-прежнему находит Россию привлекательной. По данным компании "Ernst & Young", зарубежные инвесторы активно вкладываются в агропромышленный комплекс, цифровые технологии и машиностроение.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Павел Дубров, "В центре событий", "ТВ Центр".

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