Появилось видео Ассанжа в британской тюрьме

Основателя Wikileaks снял его сокамерник

В интернете появилось видео Джулиана Ассанжа в лондонской тюрьме. Ролик снял сокамерник основателя WikiLeaks. Эксклюзивные кадры распространило видеоагентство Ruptly.

Видео записали в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где содержится журналист. Съемка была произведена с помощью устройства сокамерника Ассанжа, который назвал себя его сторонником. Его имя не приводится.

На записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключенным. Также на видео показана сама тюрьма. Предположительно, что ролик записали до того, как Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы.

Ранее Ассанжу понадобилась помощь медиков в Белмарше. В ООН обвинили Британию, США и Швецию в том, что они совместно организовали мощный психологический прессинг на основателя WikiLeaks, и это привело к серьезному ухудшению его здоровья.

Видео: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании

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