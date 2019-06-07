Кононенко предположил, что журналист Голунов расслаблялся наркотиками

Среди либеральных журналистов популярны наркотики, напомнил публицист

Публицист Максим Кононенко отреагировал в своем телеграм-канале на задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По его мнению, оппозиционный журналист вполне мог увлекаться наркотиками.

Напомним, журналиста задержали накануне в Москве с партией сильнодействующего психотропного нарковещества. По словам Кононенко, такие, как Иван Голунов, вызывают в нем сочувствие, как и люди его защищающие.

"Я не осуждаю всех этих людей (кроме Шендеровича, он не человек, он козел). Я сочувствую им. Журналистика - тяжкий труд. Ладно там наркотики, их еще доставать надо, а сколько журналистов пьет беспробудно! Да хотя бы на меня посмотрите. Хотя я и не журналист никакой", - пишет Кононенко.

При этом он вспоминает историю с журналистом Павлом Коныгиным из "Новой газеты", который однажды также попался на наркотиках, а сегодня вышел защищать Ивана Голунова на одиночный пикет. Его в июне 2015 года задерживали органы госбезопасности ДНР. При этом сотрудник "Новой газеты" сдал тест на наркотики, который оказался положительным, после чего либерального журналиста депортировали в Россию.

"Ну почему, почему вы все так уверены, что один конкретный журналист, тем более занимающийся таким стремным жанром (Голунов пишет расследования для "Медузы" - прим. ред.), не мог снимать стресс, как Каныгин?" - заключил Кононенко.

Ранее правозащитники не нашли следов побоев и синяков на теле Голунова. Подробно об обстоятельствах задержания журналиста рассказал общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.