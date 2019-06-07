Правозащитники не нашли следов побоев у Голунова

Члены ОНК осмотрели журналиста

Члены ОНК не обнаружили следов побоев и синяков на теле спецкора "Медузы" Ивана Голунова. "Обнаружены были только множественные царапины верхней части спины", - рассказал РБК общественный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он также сообщил обстоятельства задержания Голунова. Журналиста доставили в медучреждение для проведения обследования и экспертиз, где он отказался выполнить требование проехать в полицию и стал держаться за лавку. "Полицейские его потянули, в результате чего он упал и поцарапался", — сказал общественный секретарь. ОНК попросило провести проверку по факту применения силы к журналисту.

Как сообщили Мельникову в полиции, Голунов сначала сам отказался предоставить срезы и смывы, необходимые, чтобы доказать связь задержанного с хранением или сбытом наркотиков, но позднее согласился. Мельников также утверждает, что сотрудники полиции предлагали журналисту воду, но он отказался из-за боязни провокаций.

Спецкора "Медузы" задержали днем 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Журналиста подозревают в сбыте наркотиков. Полиция утверждает, что у мужчины нашли пять пакетов с порошкообразным веществом, а позднее у него дома еще один сверток.