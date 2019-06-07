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В Сирии ликвидировали 120 боевиков

22:39
  • пятница
  • 07 июня 2019

Сотни террористов атаковали правительственные войска Сирии

В Сирии террористы атаковали позиции правительственных сил. Бой произошел в провинции Хама при поддержке ВКС России, сообщили в Минобороны.

"В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

В результате боестолкновения было уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Сирии правительственные войска сбили беспилотник боевиков.

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