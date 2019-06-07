Стала известна причина ареста российских "Русланов" на Украине

Пять самолетов Ан-124 принадлежат авиакомпании "Волга-Днепр"

Суд в Киеве арестовал пять самолетов Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". На Украине посчитали, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна "Антонов".

Как пишет "Комсомольская правда" (KP.RU), решение в отношении российской компании вынесено в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов. Кроме того, суд запретил эксплуатацию "Русланов".

В руководстве предприятия "Антонов" считают, что Росавиация незаконно сертифицировала компанию AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124 и на основании этих поддельных документов разрешила смену типовой конструкции самолетов. В результате их летная годность была продлена.

Ранее в мае стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация подала в суд на украинский государственный авиаконцерн "Антонов". Комментируя обращение в суд, в ОАК заявили, что украинская сторона длительное время не принимает участия в деятельности совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов", которое было создано более десяти лет назад.

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