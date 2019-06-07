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Елену Зеленскую разнесли за нелепый вид в Брюсселе

23:04
  • пятница
  • 07 июня 2019

Выход в свет первой леди Украины не удался, посчитали стилисты

Стилисты не оценили образ супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, в котором она вышла в свет во время первого официального визита в Европу. Снимок, который разнесли эксперты, ранее появился в Instagram первой леди Украины.

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На фото Елена стоит на одной из улиц Брюсселя в бежевом костюме и белых кедах. Как считает стилист украинских телеканалов "112" и "1+1" Макс Киреев, образ не может считаться завершенным, так как брюки нужно укоротить на пару сантиметров.

Кроме того, Зеленской посоветовали добавить аксессуаров и взять более легкую сумку. При этом Киреев положительно отозвался о прическе первой леди, назвав её воздушной. Несмотря на это, и в ней он нашел изъян. "Есть и минус - она зрительно уменьшила голову Елены", - заключил стилист.

 

Как отметила другой эксперт - блогер Елена Тихая - образ Елены Зеленской получился тяжёлым. Однако он вписывается в текущие тренды, рассудила она.

При этом многим подписчикам Зеленской в Instagram фото первой леди понравилось. Украинцы в комментариях хвалят жену нового президента Украины за элегантный выбор одежды и называют женщину самой красивой женой.

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