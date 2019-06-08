Эрнст прояснил судьбу шоу "Голос.Дети" после скандала

Проект закрывать не будут

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос.Дети" после скандала с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. По его словам, проект продолжит свое существование.

Закрывать "Голос" не планируется. Более того, зрители скоро увидят новый сезон программы. "Конечно, будет новый сезон", - заверил Эрнст в беседе с РИА Новости.

Напомним, скандал разразился после финала шестого сезона шоу. В эфире Первого канала 26 апреля были объявлены итоги "Голоса", с большим перевесом победу одержала дочь Алсу. Зрители сразу заподозрили неладное. Многие, в том числе известные артисты, назвали несправедливой победу девочки. Канал решил провести проверку голосования, в ходе которой выяснилось, что в пользу Микеллы были накручены голоса.



После этого в эфир вышел спецвыпуск шоу, в котором котором Константин Эрнст объявил всех финалистов конкурса победителями. Каждому из детей достался приз в миллион рублей.